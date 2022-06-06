SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye yarın kritik bir ziyaret gerçekleşecek.



TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE HAREKATI ZİYARETİ ÖNE ÇEKTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor. Lavrov, Suriye'ye yeni harekat öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz aylarda AA Editör Masası'nda verdiği bilgilere göre 8 Haziran, dünya açısından da önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre Ukrayna, özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunlarından endişe ederken Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli.