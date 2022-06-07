Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası ilk görüntüler geldi.
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası ilk görüntüler geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 4,68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.