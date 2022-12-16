Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları bir süredir bekleniyordu. MEB'in resmi Twitter hesabından Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte detaylar...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda, ''Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı.'' ifadeleri kullanıldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları bilgisine http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.