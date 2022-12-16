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Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! Çok sayıda ölü var

Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü! Çok sayıda ölü var
16.12.2022 15:55 - Son Güncelleme: 16.12.2022 16:27

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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir minibüs sulama kanalına devrildi. Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği 5 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

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Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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