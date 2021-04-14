Uzaktan Eğitim Son Dakika! Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu!

MEB'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.