RAMAZAN İMSAKİYE
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Uzaktan Eğitim Son Dakika! Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu!

Uzaktan Eğitim Son Dakika! Okullar kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu!
14.04.2021 09:55
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MEB'den yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.


Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzaktan eğitime geçişle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 15 Nisan Perşembe'den itibaren okullarda 8 ve 12. Sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilecek.
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