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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: ZAHA'nın kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: ZAHA'nın kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı
17.09.2020 11:05

Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.

1️⃣ Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - #ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.🇹🇷

➡️ @FNSS_Savunma pic.twitter.com/gHSELXVfCD

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 17, 2020


ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor" ifadesini kullandı.
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