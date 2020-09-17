Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: ZAHA'nın kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı

17.09.2020 11:05

Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.