Uğur Demirok Azerbaycan'da yakalandı! MİT firari FETÖ'cü paketleyip Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ses getirecek operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ UĞUR DEMİROK YAKALANDI

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

FETÖ VE PKK ALGI YAPIYORDU

Firari FETÖ'cü ile ilgili HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu ve FETÖ'cüler sürekli algı operasyonu yapıyordu.

GERGERLİOĞLU HER FIRSATTA DEVLETİ HEDEF ALDI

HDP'nin FETÖ avukatlığına soyunan vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu çeşitli zamanlarda videolar çekerek ve sosyal medya paylaşımları yaparak FETÖ'cü Demirok'un öldürüldüğünü ima ederek devleti hedef alıyordu.

Yine benzer şekilde FETÖ'nün yayın organları tarafından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak Türkiye hedef alınıyor ve FETÖ'cü Uğur Demirok üzerinden propaganda yürülüyordu.

MİT'in operasyonu ile yapılan bu karalama kampanyası boşa çıkarken FETÖ-Gergerlioğlu işbirliği bir kez daha deşifre oldu.

MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU

MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

2 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

19 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

24 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

4 Temmuz 2022 Gara

Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

4 Temmuz 2022 Suriye

YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

22 Temmuz 2022 Suriye

YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

24 Temmuz 2022 Aynularab

PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

28 Temmuz 2022 Süleymaniye

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

30 Temmuz 2022 Suriye

Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

1 Ağustos 2022 Aynularab

PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

9 Ağustos 2022 Gara

Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

12 Ağustos 2022 Kamışlı

Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

16 Ağustos 2022 Kamışlı

PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

31 Ağustos Gara

PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

4 Eylül Sincar

PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

12 Eylül Erbil

PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

18 Eylül Ayn İsa

PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

23 Eylül Sınır hattı

PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

26 Eylül

PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

29 Eylül Afrin-Azez karayolu

PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

28 Eylül Halep

PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

6 Ekim Aynularap

PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

9 Ekim Gara

PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

10 Ekim Sincar

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

21 Ekim Sincar

PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

24 Ekim Suriye

PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

1 Kasım Suriye

PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

5 Kasım Suriye

PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin