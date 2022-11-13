Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman

İYİ Parti, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süregelen çekişmeyi çirkinleştiren bir söylem üreterek Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin adaylığı önünde engel olduğunu savundu. Bu yaşananların ışığında Bursa'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" çıkışını yaptı ve İYİ Parti cephesine sert bir göndermede bulundu. Aday olacağını yineleyen bir üslup sergileyen CHP lideri, "Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?” dedi.