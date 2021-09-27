Haberler Haber Videoları Türkiye'de sıcaklıklar 2-4 derece artacak! Hava Durumu (27-09-2021)

Türkiye'de sıcaklıklar 2-4 derece artacak! Hava Durumu (27-09-2021)

Türkiye'de sıcaklıklar 2-4 derece artacak! Hava Durumu (27-09-2021)
27.09.2021 09:12 - Son Güncelleme: 27.09.2021 09:12
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Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olması beklenirken kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Haberin detayları...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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