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Deprem mi oldu? Son dakika Yunanistan'da deprem! Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Deprem mi oldu? Son dakika Yunanistan'da deprem! Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
27.09.2021 09:43 - Son Güncelleme: 27.09.2021 09:50
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Deprem mi oldu? 27 Ağustos deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede an itibariyle tsunami uyarıları yapılıyor...


Son dakika... Deprem mi oldu son dakika? 27 Ağustos deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? sorularının yanıtları haberimizde!

DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Bölgede an itibariyle tsunami uyarıları yapılıyor...

27 AĞUSTOS DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Yunanistan'daki depremin büyüklüğü 5,7 olarak kaydedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremin saat 09.17'de meydana geldiği belirtildi.

#Deprem
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 27.09.2021, 09:17:23 TSİ
Enlem : 35.3871 N
Boylam : 25.3501 E
Derinlik : 9.62 km
Detay : https://t.co/UfrmYPLXRw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2021

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