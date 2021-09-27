Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD PKK/YPG tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğe sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların hepsini biz muhataplarımıza sunduk. Şu anda benim İstihbarat Başkanım aynı şekilde muhatabına bunları sundu, sunuyor. Bundan sonra da bunları sunmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. "Orta Doğu'da ne yapacağımızın kararını biz veririz" şeklinde konuşan Erdoğan, "Amerika, bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle beraber mi hareket edecek yoksa NATO'da beraber olduğu dostuyla, Türkiye'yle mi beraber mi hareket edecek?" dedi.