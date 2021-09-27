Haberler Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD PKK/YPG tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD PKK/YPG tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD PKK/YPG tepkisi
27.09.2021 01:16
Ana Sayfa 01:57
"Göztepe'nin golü ofsayt"
Ana Sayfa 00:12
Millet İttifakı'nın 2023 adayı...
Ana Sayfa 03:38
Eylül sonunda yollar kapandı
Ana Sayfa 01:42
Başkan Erdoğan, Darülaceze...
Ana Sayfa 00:59
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:02
CHP’li İBB’de yandaş kayırma
Ana Sayfa 05:04
Beşiktaş'ta 11 futbolcu Ajax...
Ana Sayfa 01:22
Başkan Erdoğan’dan yurt...
Ana Sayfa 23:06
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:03
Camdaki Kız'dan yeni transfer!
Ana Sayfa 03:46
Fethiye’de 'büyücü' operasyonu
Ana Sayfa 26:36
''TEKNOFEST uluslararası bir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğe sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların hepsini biz muhataplarımıza sunduk. Şu anda benim İstihbarat Başkanım aynı şekilde muhatabına bunları sundu, sunuyor. Bundan sonra da bunları sunmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. "Orta Doğu'da ne yapacağımızın kararını biz veririz" şeklinde konuşan Erdoğan, "Amerika, bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle beraber mi hareket edecek yoksa NATO'da beraber olduğu dostuyla, Türkiye'yle mi beraber mi hareket edecek?" dedi.


Haber Videoları
SON DAKİKA