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Türkiye'de koronavirüs etkisi ne zaman bitecek? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Türkiye'de koronavirüs etkisi ne zaman bitecek? Uzman isim canlı yayında açıkladı

29.03.2020 12:41

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve pandemi ilan edilen koronavirüs salgınından ülkemiz de etkilendi. 11 Mart'ta tespit edilen ilk koronavirüs vakasının ardından son açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 7 bini aştı. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs (Kovid-19) ile Türkiye’de verilen mücadele ile ilgili A Haber canlı yayınına katılarak kritik açıklamalar yaptı. Ziya Mocan, "Virüsün akciğerlere bulaşması nasıl önlenebilir? Bazı vakalarda neden yoğun bakım ihtiyacı var? Güvenli izolasyon mesafesi ne olmalı? Grip ya da soğuk algınlığından farkı ne? Virüse karşı kimler maske takmalı? Koronavirüste bulaştırıcı miktar nedir? Corona virüsün etkisini neler artıyor? Sıtma ilacı tedavi ediyor mu? Ülkemizde tedavide kullanılan ilaçlar yeterli mi? Korunmak için bir ilaç var mı? Teste girmek mi, izolasyon mu önemli? Kovid-19’a yakalanıp hastalanmamak mümkün mü?" gibi yöneltilen birçok soruya yanıt verdi. Mocan’ın açıklamalarından en öne çıkanı ise, "Getirilen ilaçlar iyi geliyor. Tedbirlere uymaya devam edersek haziran ayı bizim için güzel bir ay olacak. 2 aya bu virüsü atlatırız" şeklinde oldu.


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