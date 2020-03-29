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Erkan Petekkaya'dan Gel Dese Aşk'ın dizi setinde koronavirüs şarkısı!

Erkan Petekkaya'dan Gel Dese Aşk'ın dizi setinde koronavirüs şarkısı!

29.03.2020 09:53

Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs şarkısı ve dansı ile dikkat çekti. Oyuncu Erkan Petekkay sözleri kendisine ait olan 'oy korona' adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Petekkaya, "Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları ve güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız" diyerek vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.


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