ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e arka çıkarak kana boğduğu Gazze için 'barış havarisi' kesildi.



Soykırımcı İsrail'le "Hamas'sız Gazze" planları yapan ABD, Netanyahu'nun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu.



Biden, "İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak" dedi.

ABD İLE GAZZE ZİRVESİ



Gelişmeye müteakip Ankara - Washington hattında kritik bir zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.







Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.





Öte yandan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bugün (31 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi üçüncü toplantısının hazırlıkları ele alındığı belirtildi.

KURTİ İLE ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.