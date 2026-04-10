Kelkit'te Feci Çarpışma: Öğretmen Servisi ile Otomobil Kafa Kafaya Girdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazasına sahne oldu. Kelkit-Erzincan karayolunun Balkaya köyü mevkiinde meydana gelen olayda, görevden dönen öğretmenleri taşıyan minibüs ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Eğitim Camiasını Yasa Boğan Kaza

Edinilen bilgilere göre, Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı minibüs, ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Nafiz A. yönetimindeki 24 UA 043 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken, otomobil adeta hurda yığınına döndü.

Ekipler Seferber Oldu: 1 Ölü, 10 Yaralı

Kaza ihbarının ardından bölgeye Gümüşhane ve Erzincan'dan çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan 51 yaşındaki Ulvıyya Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralıların Durumu Hakkında İlk Bilgiler

Kazada öğretmen servisinde bulunan Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem G., Neslihan B., Tuğba D., Enes Ç., Sebahattin T. ve sürücü Ali D. yaralandı; bu isimlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ancak otomobil sürücüsü Nafiz A. ve aynı araçtaki Tunar İ.'nin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin Erzincan'daki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.