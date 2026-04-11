Ataşehir'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü

Emniyet Şeridindeki Sürücüye Çarptı: 1 Ölü

İstanbul Kadıköy'de, gece saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 33 UP 242 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M.Y., aracının bagajından bir eşya almak amacıyla aracını emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen H.A. yönetimindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil, M.Y.'ye hızla çarptı.

İki Araç Arasında Sıkıştı

Çarpmanın şiddetiyle talihsiz sürücü M.Y., kendi aracı ile çarpan otomobilin arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, ağır darbe alan M.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol Bir Süre Trafiğe Kapatıldı

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Kadıköy istikameti bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarını tamamlamasının ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri, diğer aracın sürücüsü H.A.'yı gözaltına alarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.