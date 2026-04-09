İnegöl'de kızların ihbar kavgası!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Eskişehir'de yaşanan bir kavgada kendilerini polise ihbar ettiğini öne sürdükleri yaşıtlarıyla karşılaşan iki genç kız arasında sözlü tartışma başladı. Eski husumetin canlanmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga

İki genç kız, tartıştıkları yaşıtlarına sokak ortasında saldırarak darbetmeye başladı. Saç saça baş başa devam eden kavgada taraflar birbirlerine sert darbeler savurdu. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırılmaya çalışılan kavgada, kızların birbirlerini bırakmaması üzerine çevredeki vatandaşlar büyük çaba sarf etti.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, genç kızların birbirlerinin saçlarını bırakmadığı ve darp girişimlerini sürdürdüğü anlar yer aldı. Güçlükle ayrılan kavganın ardından taraflar olay yerinden hızla uzaklaşırken, mahallede kısa süreli panik yaşandı. Olayla ilgili herhangi bir şikayetin olup olmadığı henüz öğrenilemedi.