Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan ’Orta’ oyunu! Manidar duyuru... Gözler Beyaz Saray’da

ABD
Başkanı Joe Biden
, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Orta Doğu ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.
Biden paylaşımında, "Later today, I'll deliver remarks on the Middle East. Tune in here" yani "Bugün ilerleyen saatlerde Orta Doğu ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Buraya gelin"
ifadelerini kullandı.
Peki Biden ne açıklayacak? Gözler Beyaz Saray'a çevrildi.
ABD'nin resmi başkanlık hesabı POTUS'un Biden'ın yapacağı açıklamalara ilişkin paylaşımı sabitlemesi dikkat çekti.
İSRAİL'İN KATLİAMLARI VE GAZZE
Biden'ın soykırımcı İsrail'in artan saldırıları ve Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin beyanlar vereceği konuşuluyor.
BIDEN'DAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA GERİLİMİ ARTIRACAK HAMLE
Bilindiği üzere Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya silah desteği veren ülkeleri "Ciddi sonuçları olur" diyerek uyardı.
Gelişmeye müteakip ABD Başkanı Biden Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdi.