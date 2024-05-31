Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan ’Orta’ oyunu! Manidar duyuru... Gözler Beyaz Saray’da

ABD 'nin resmi başkanlık hesabı POTUS'un Biden'ın yapacağı açıklamalara ilişkin paylaşımı sabitlemesi dikkat çekti. İSRAİL'İN KATLİAMLARI VE GAZZE Biden'ın soykırımcı İsrail'in artan saldırıları ve Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin beyanlar vereceği konuşuluyor.





BIDEN'DAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA GERİLİMİ ARTIRACAK HAMLE

Bilindiği üzere Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya silah desteği veren ülkeleri "Ciddi sonuçları olur" diyerek uyardı.



Gelişmeye müteakip ABD Başkanı Biden Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdi.