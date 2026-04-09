Bakan Fidan ve Şeybani ortak basın toplantısı: Suriye ve Lübnan için ateşkes mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani, Ankara’da gerçekleştirdikleri kritik zirvenin ardından kameralar karşısına geçti. Bölgesel istikrarın anahtarının Suriye’den geçtiğini vurgulayan Bakan Fidan, Lübnan’ı da kapsayacak kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunurken; Bakan Şeybani, Türkiye ile enerji ve ticaret alanındaki stratejik ortaklığın altını çizdi. İşte bölgedeki yeni güvenlik mimarisine dair Ankara'dan dünyaya verilen o mesajlar...