Yeniden gündeme gelen CHP'nin LGBT önerisine vatandaştan sert tepki
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2015 yılında LGBT bireylerin kamu ve özel sektördeki istihdam ve terfi haklarının korunmasına yönelik verdiği kanun teklifinin yeniden sosyal medyada gündem olması tepkileri de beraberinde getirdi. CHP'nin ilk yapması gerekenin, parti içindeki sıkıntıları sona erdirmek olduğunu ifade eden vatandaşlar, eşcinsellerin gündeme getirilmesinin tamamen CHP içinde patlayan lağımların örtbas edilmesi konusunda yapılan bir çalışma olduğunu savundu.