Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 5 yolcunun yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının şokunu yaşıyor. Vatan Caddesi üzerinde yaşanan kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, olay anına dair net görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden Çıkan Minibüs Kamyonete Daldı

Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi'nde seyir halindeki 06 J 1411 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, o sırada caddede bulunan su yüklü 46 HP 735 plakalı kamyonete hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs içerisinde bulunan yolcular koltuklardan savruldu.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, minibüsün duramayarak kamyonete çarpma anı saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnafın ve vatandaşların çarpışma sesiyle birlikte yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin, kazanın oluş şekline ve sürücü kusurlarına ışık tutması bekleniyor.

Yaralıların Durumu Takip Ediliyor

Kazada yaralanan 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, polis ekiplerinin kazaya karışan araç sürücülerinin ifadeleri doğrultusunda hazırladığı rapor adli makamlara sunuldu.