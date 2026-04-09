Edirne lunaparkta "Sıfır yer çekimi" faciası: Korkunç ölüm kamerada

Edirne'de eğlence gecesi facia ile bitti

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi İki Köprü Arası Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta dün akşam saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Eğlenmek için parka giden 29 yaşındaki Sedat Çoktaş, bindiği "Sıfır yer çekimi" adlı eğlence aracının hareket halindeyken kontrolden çıkması ya da dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çoktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Çoktaş'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Soruşturma kapsamında 2 gözaltı

Olayın ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lunaparkta geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, ihmal şüphesi üzerine lunapark görevlisi ve işletmecisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor.