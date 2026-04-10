Kocaeli'de kaza: Tır makasladı ulaşım durdu

Derince'de Korku Dolu Anlar: Tır Bariyerleri Aşıp Karşı Şeride Geçti

Kocaeli'nin stratejik ulaşım noktalarından biri olan D-100 kara yolunda bugün öğleden sonra büyük bir trafik kazası meydana geldi. Derince alt geçit girişi mevkisinde yaşanan olayda, devasa bir tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Kontrolden Çıkan Tır Makasladı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir tır, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpan araç, çarpmanın şiddetiyle makaslayarak karşı şeride daldı. Bu esnada yolda seyreden iki otomobil, duramayarak tırın savurduğu enkazın içine daldı.

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek amacıyla yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Sağlık ekipleri kazaya karışan araçlardaki vatandaşlara müdahale ederken, bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.

Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun her iki istikametinde de trafik durma noktasına geldi. Kocaeli geçişinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları havadan dahi görülebilir düzeye ulaştı. Trafik ancak, kazaya karışan tır ve iki otomobilin dev vinçler yardımıyla yoldan kaldırılması ve bariyerlerin temizlenmesinin ardından yeniden normal seyrine dönebildi.