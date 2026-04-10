Başka Erdoğan, ICAPP Kadın Kolu 9. Toplantısı'nın katılımcılarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasinin önemli ayaklarından biri olan Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı katılımcılarını İstanbul'da ağırladı. Bahçelievler'de gerçekleştirilen kapsamlı oturumların ardından heyet, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

"Küresel Dönüşüm ve Kadın Liderliği" Masada

"Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği" ana temasıyla düzenlenen toplantı için Türkiye'ye gelen Asyalı kadın liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgesel ve küresel meseleleri istişare etti. Kabulde, kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün artırılması ve Asya siyasetindeki etkisi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Siyasetin Güçlü Kadınları Bir Arada

Kabulde, ICAPP Kadın Kolları Başkanlığına seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'nın yanı sıra Türkiye'den de önemli isimler yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti'li kadın milletvekilleri ve kadın kolları üyeleri, Asya ülkelerinden gelen mevkidaşlarıyla aynı karede buluştu.

Görkemli Kabulden Hatıra Fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitap ettiği görüşmede, karşılıklı iş birliği ve dostluk mesajları ön plana çıktı. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen kabulün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'nın farklı ülkelerinden gelen siyasi temsilcilerle günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.