Türk polisini karalamaya çalışan Ruhat Mengi rezil oldu 04.01.2020 13:00

Gazeteci Ruhat Mengi, sosyal medya hesabı Twitter'dan Çin'deki polislerin şiddet videosu ile Türk polisini karalamaya çalıştı ve "Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayınlanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde bir şüpheli, iki polis tarafından araçtan sürüklenerek indirilip feci şekilde dövülüyordu.



ÇİN'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ TÜRK POLİSİ GİBİ YANSITTI

Türk polisini karalamak için videodakilerin Türk polisi olduğunu iddia eden gazeteci Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığını etiketleyerek "Polis bunu yapamaz! Yapan polisler ceza almalıdır. Düşmana vurur gibi vuruyorlar gencecik çocuğa. Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" paylaşımında bulundu.







YÜZLERCE UYARI ALDI AMA KALDIRMADI

Ruhat Mengi, yüzlerce takipçisi tarafından uyarılsa da Türk polisine yönelik sözleri nedeniyle özür dilemedi, paylaşımı silmedi.