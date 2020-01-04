Son dakika: Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı! PA 2019 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları sorgulama 04.01.2020 13:20

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 12 Ekim'de sona eren sözlü mülakatların ardından binlerce bekçi adayı sonuçlara kilitlenmişti. Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi ve sonuçların erişime açıldığı bildirildi. 2020 yılı memur maaşlarının belli olmasının ardından bekçilerin alacağı maaşlar da belli oldu. Peki, Bekçilik sınavını kazananlar ne kadar maaş alacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan adaylar sonuçları iple çekiyordu. 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında uygulanan sözlü mülakatlar için Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, Polis Akademisi'nin resmi internet adresinde yer alan e-Devlet bağlantısı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linklere tıklayarak sonuçlarınıza hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Aralık enflasyon rakamlarının açıklandı. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak.

Buna göre, 2020 yılıdnan itibaren bekçiler 4409 TL maaş alacaklar.

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.