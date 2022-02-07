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Türk Hava Yolları dünyaca ünlü fenomen Zach King ile yeni bir reklam filmi çekti

Türk Hava Yolları dünyaca ünlü fenomen Zach King ile yeni bir reklam filmi çekti
07.02.2022 11:50

OTOMATİK OYNAT

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Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi "First to the Gate" yayınlandı. Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor. THY'den övgü ile bahseden King, "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel. Daha önce hiçbir loungeda bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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