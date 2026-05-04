CANLI YAYIN
Geri
Yer: İzmit! Tankere çarpan otomobile TIR çarptı! Korkunç kaza kamerada

Yer: İzmit! Tankere çarpan otomobile TIR çarptı! Korkunç kaza kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobil, TIR ile tanker arasında sıkışarak kağıt gibi ezildi. Mucize eseri can kaybının yaşanmadığı feci kaza anı, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

TIR ve Tankerin Arasında Sıkıştı

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 41 KD 934 plakalı TIR, önündeki 41 AVF 343 plakalı otomobil, 34 HLH 725 plakalı tanker ve 41 BEL 993 plakalı kamyonet zincirleme şekilde çarpıştı. Kazanın en korkutan noktası, iki dev aracın arasında kalan otomobilin tamamen hurdaya dönmesi oldu.

Yaralıların Durumu İyi

Çarpışmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobil ve kamyonetin sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik Felç Oldu, Dehşet Anları Kamerada

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan, otomobilin iki ağır vasıta arasında kalarak ezildiği o dehşet anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.

Bunlar da Var

Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Uşak'ta feci kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Uşak'ta feci kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Bosch'un Anneler Günü reklam yayından kaldırıldı
Bosch'un Anneler Günü reklam yayından kaldırıldı
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle