Yer: İzmit! Tankere çarpan otomobile TIR çarptı! Korkunç kaza kamerada

TIR ve Tankerin Arasında Sıkıştı

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 41 KD 934 plakalı TIR, önündeki 41 AVF 343 plakalı otomobil, 34 HLH 725 plakalı tanker ve 41 BEL 993 plakalı kamyonet zincirleme şekilde çarpıştı. Kazanın en korkutan noktası, iki dev aracın arasında kalan otomobilin tamamen hurdaya dönmesi oldu.

Yaralıların Durumu İyi

Çarpışmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobil ve kamyonetin sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik Felç Oldu, Dehşet Anları Kamerada

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan, otomobilin iki ağır vasıta arasında kalarak ezildiği o dehşet anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.