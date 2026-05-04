İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında otoyolun İzmit geçişindeki T3 Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru ilerleyen sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki demir bariyerlere daldı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri yerinden söken araç, duramayarak tünel girişindeki beton duvara adeta saplandı.

Ekipler Seferber Oldu

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye personeli, metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan talihsiz sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay Yerinde Can Verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır darbe alan sürücünün kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Aracın tünel girişinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, jandarma ekipleri kazanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.