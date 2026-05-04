Bağcılar’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 8 aracı biçip geçti!

Park halindeyken caddeden aşağı sürüklenmeye başlayan kamyon, önüne kattığı 8 aracı hurdaya çevirdi. Esnafın el frenini çekerek durdurabildiği kazada facianın eşiğinden dönülürken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Ercan Arslan'ın park edip ayrıldığı 34 PFC 861 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Süratle ilerleyen kamyon, park halindeki 6 otomobil ve 2 kamyonete çarparak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve bir esnaf, hareket halindeki kamyonun kapısını açıp el frenini çekerek aracı güçlükle durdurabildi.

