İETT durağında rögar kapağı faciası | Görkem Selvitop'un amcası: "Delillerin karartılmasından şüpheleniyoruz"

"Yeğenimi Altına Alarak Ezdi"

Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda yaşanan facianın ardından olay yerinde açıklama yapan amca Mehmet Güner, kaza anını anlattı. İş çıkışı servisinden inip otobüs bekleyen Görkem Selvitop'un, süratle gelen kamyonetin kurbanı olduğunu belirten Güner, "Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor; araç kaldırıma çıkıp 3 metre ilerideki yeğenimi eziyor" dedi.

"Deliller mi Kapatıldı?" İddiası

Kazanın meydana geldiği yolla ilgili ihmaller zincirine dikkat çeken Güner, olaydan hemen sonra yapılan müdahalelere tepki gösterdi. Rögar kapağının olduğu bölümde kaza sonrası asfalt çalışması yapıldığını belirten acılı amca, "Olayın üstünün kapatılması için delillerin karartıldığına dair şüphelerimiz var. O kapağın oradan nasıl çıktığının hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

Kurum ve Sürücüden Şikayetçi Oldular

Hayatını kaybeden mühendisin geride 9 yaşında bir çocuk ve acılı bir eş bıraktığını vurgulayan aile, hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurdu. Hem kamyonet şoföründen hem de yolun bakım ve güvenliğinden sorumlu olan kuruluşlardan davacı olduklarını belirten Güner, "Ölümler bu kadar ucuz olmamalı, yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diyerek yetkililere seslendi.