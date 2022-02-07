Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor?

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında, "Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır" açıklamasını yaptı. Muhalefetin Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağıyla ilgili kara propagandalarına cevap veren Bahçeli, "Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım." açıklamasında bulundu.