Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor?

Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor?

Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor?
07.02.2022 12:38 - Son Güncelleme: 07.02.2022 13:47

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:13
Yük treni otomobile çarptı:...
Ana Sayfa 04:14
Reklam filminde oynadı THY'yi...
Ana Sayfa 00:34
Telefon hırsızlığı kamera...
Ana Sayfa 03:33
6 bin TL maaşla mermer işçisi...
Ana Sayfa 01:31
Öğleden sonra artacak! 7 Şubat...
Ana Sayfa 00:10
"Toprakları bir büyük rakıya...
Ana Sayfa 02:38
Başkan Erdoğan'dan özel...
Ana Sayfa 00:14
TÜGVA'dan yürek ısıtan...
Ana Sayfa 04:37
Hırsızları tekerlekli...
Ana Sayfa 00:31
TEM'de hakimiyetini kaybeden...
Ana Sayfa 00:22
Yol çöktü, ot yüklü kamyon...
Ana Sayfa 00:24
Başkan Erdoğan’a hakaret eden...

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında, "Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır" açıklamasını yaptı. Muhalefetin Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağıyla ilgili kara propagandalarına cevap veren Bahçeli, "Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım." açıklamasında bulundu.

Haber Videoları
Öte yandan konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mehmet Sarı, "Anayasa değişiklikleri geçmişe yürümez. Dolayısıyla burada insanların aklıyla, toplumsal vicdanı örseleyecek boyutlarda yeni bir yöntemle engelle çabasında olanlar olabilir ama bunlar hukuk düzleminde karşılığı olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş olalım." dedi.
SON DAKİKA