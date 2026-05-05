Düziçi’nde feci kaza: Otomobiller savrulup tezgahı biçti!

Kaza, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan belediye binası önünde gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil, bulvar üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarında kurulu olan bir sebze tezgahına dalarak durabildi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine kaza mahalline hızla sağlık ekipleri ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli yönlendirildi. Kazada yaralanan toplam 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk yardım müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.