Kavşakta Feci Çarpışma

Kaza, saat 06.00 sularında Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki Orhangazi Göl Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametine seyir halinde olan Yaşar Yüksel (58) idaresindeki 16 AYK 564 plakalı otomotiv yedek parça yüklü TIR, trafik ışıklarında duran akaryakıt tankerine hızla arkadan çarptı.

Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Çarpışmanın şiddetiyle TIR kabini metal yığınına dönerken, sürücü Yaşar Yüksel araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yüksel'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ulaşım Kontrollü Sağlandı

Talihsiz sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan Yalova-Bursa trafiği, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yeniden normale döndü.

Emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.