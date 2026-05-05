Keşan’da motosiklet kazası kamerada: 2 genç yaralandı!

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü D.A. idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde kendisiyle aynı istikamette ilerlemekte olan H.L. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dengesini kaybeden motosiklet devrilirken, üzerindeki iki genç yola savruldu.

Yaralıların Durumu İyi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü D.A. ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı İ.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki gencin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kamerada

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve gençlerin motosikletten düşerek sürüklendiği anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alarak kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.