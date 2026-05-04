"Freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 50 metrelik uçurumdan atlayarak kurtuldular!"

Üniversite Mahallesi'nde yaşanan korkunç kazada, metrelerce yüksekten aşağı düşen araçtan atlamayı başaran sürücü ve yanındaki yolcu yaralı olarak kurtuldu.

Olay, Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Habibullah Ş.'nin park halindeki Tofaş marka otomobili, henüz belirlenemeyen bir nedenle freninin boşalması sonucu hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan araç, hızla yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampole doğru ilerledi.

Son Anda Atlayarak Kurtuldular

Aracın uçuruma doğru gittiğini fark eden sürücü Habibullah Ş. ile yanındaki yolcu C.B., otomobil aşağı yuvarlanmadan saniyeler önce kapıyı açarak kendilerini dışarı attı. Kontrolden çıkan araç ise metrelerce yükseklikten aşağı düşerek hurda yığınına döndü.

İtfaiye Merdiveniyle Kurtarma Operasyonu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli arazide yaralı halde mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla bulundukları yerden alındı. Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (KEAH) kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

