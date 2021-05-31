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TSK ve MİT'ten bebek katillerine ortak operasyon! Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

TSK ve MİT'ten bebek katillerine ortak operasyon! Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
31.05.2021 12:55
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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.


Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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