Haberler Haber Videoları Torbacı kaçamadı! Üzerinden bakın neler çıktı

Torbacı kaçamadı! Üzerinden bakın neler çıktı

Torbacı kaçamadı! Üzerinden bakın neler çıktı
26.05.2022 09:52

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:36
Karavanların zincirleme...
Haber 06:21
74 kişilik çeteye darbe!...
Haber 03:24
Akılalmaz olay! Cep...
Haber 00:41
"Burası Kandil değil Düzce...
Haber 01:40
Devlete düşman kim varsa CHP...
Haber 02:28
Dişçi cinayetinde pes dedirten...
Haber 04:25
Silahlı çatışmaya dönen kavga...
Haber 00:48
Kuzey Kore'den 3 balistik füze...
Haber 00:18
3 katlı mobilya fabrikasında...
Haber 04:17
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit...
Haber 01:51
Dini değerlere saygısızlık:...
Haber 04:00
Yılda 15 gün görülüyor! Herkes...

İstanbul Küçükçekmece'de polisin şüphe üzerine durmaya çalıştığı 3 kişiden 2'si kaçarken, diğer şüpheli ise yakalandı. Üzerinden satışa hazır 300 gram eroin ele geçirilen torbacı tutuklandı.

Haber Videoları

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'nde boş arazide oturduğu sırada durumundan şüphelendiği 3 şahsı durdurmak istedi.

Ancak polisi gören şüphelilerden biri yakalanırken, 2'si kaçtı.

YAKALANAN ŞAHSIN ÜZERİNDEN SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU ÇIKTI
Polis ekipleri yakaladıkları Uğur A. isimli şüphelinin üstünü aradı. Şüphelinin üzerinden satışa hazır yaklaşık 300 gram eroin ile 2 bin 370 TL ve 100 ABD doları bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Genel Bilgi Taraması'nda ise şahsın çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Karakola götürülen uyuşturucu satıcısı Uğur A, suçunu itiraf ederken, kaçanların kimliklerinin U.P., G.G olduğu belirlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen U.P ve G.G.'nin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor. Hakkında uyuşturucu madde imali ve ticareti suçlarında işlem yapılan Uğur A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA