RAMAZAN İMSAKİYE
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Toplu taşıma yasağı başladı mı? 18 yaş altı minibüse, otobüse, metroya binebilir mi? 65- 20 yaş toplu taşıma yasağı var mı?

Toplu taşıma yasağı başladı mı? 18 yaş altı minibüse, otobüse, metroya binebilir mi? 65- 20 yaş toplu taşıma yasağı var mı?
14.04.2021 10:08
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Toplu taşıma yasağı başladı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararları alındı. En çok merak edilen konular arasında 20 yaş altı gençler için kısıtlama kararlarıydı. Peki, Toplu taşıma yasağı başladı mı? 18 yaş altı minibüse, otobüse, metroya binebilir mi? 65 yaş toplu taşıma yasağı var mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!


Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararları alındı. En çok merak edilen konular arasında 20 yaş altı gençler için kısıtlama kararlarıydı. Peki, Toplu taşıma yasağı başladı mı? 18 yaş altı minibüse, otobüse, metroya binebilir mi? 65 yaş toplu taşıma yasağı var mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

TOPLU TAŞIMA YASAĞI BAŞLADI MI?

20 yaş altı çocuk ve gençler için ek bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bu yaş grubundakiler, mevcut izin saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı.

BAKANLIKTAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi. Genelgede toplu taşıma kullanımı ile ilgili şu ifadeler ver verildi;



Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.



Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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