RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Yunanistan ile kritik temas! Dendias Türkiye'ye geliyor...

Son dakika: Yunanistan ile kritik temas! Dendias Türkiye'ye geliyor...

Son dakika: Yunanistan ile kritik temas! Dendias Türkiye'ye geliyor...
14.04.2021 09:58
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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