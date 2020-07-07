Terör örgütü PKK çözülüyor: "Devletin şefkatli kollarına hoş geldin"

07.07.2020 11:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman kamondolarınmıza teslim olduğu anlarını paylaştı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin bir kahramanlığını daha paylaştı. Merhamet isteyerek teslim olan PKK'lı teröristi komandolarımız böyle aldı. Teknolojik üstünlüğümüzün milli silahlarla iyice arttığı son yıllarda PKK'lı teröristler çaresizce teslim olmaya başladı.

MSB o anları böyle duyurdu:

"Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri/Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi."