Müge Anlı'daki Levent Karaduman cinayetinde gözaltı sonrası gelen itiraf! Su tahliye edildi, ceset parçaları çıktı

07.07.2020 11:27

Müge Anlı'daki Levent Karaduman'ın kaybı, 7 yıl sonra kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüştü. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen ismi Müge Anlı, canlı yayında kuzen Ali Osman Sepetçi hakkında 7 yıl sonra gelen gözaltı kararını açıklamıştı. Üzerinden çok geçmeden teyze oğlu Ali Osman'dan Levent Karaduman cinayeti itirafı geldi. Müge Anlı'nın Denizli'de aradığı Levent Karaduman'ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundaki suların tahliye edilmesi ile parça parça halinde çıkan ceset parçaları Adli Tıp morguna kaldırıldı. İşte Denizli'deki vahşi cinayetin perde arkası...