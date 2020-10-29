Temeli 2014 yılında AK Partili İBB döneminde atılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı

Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Metro hattı; İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyor.

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliği taşıyan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu seferlerine başladı mı? Kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ücretsiz mi sorusunun yanıtın merak eder oldu. M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları listesi de açıklandı. Temeli 2014 yılında atılan, 15 istasyonu olan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro ile ilgili bilgileri derledik.

M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün ücretsiz olacak.

M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy Metro Durağı

Çağlayan Metro Durağı

Kağıthane Metro Durağı

Nurtepe Metro Durağı

Alibeyköy Metro Durağı

Yeşilpınar Metro Durağı

Veysel Karani Metro Durağı

Akşemsettin Metro Durağı

Kazım Karabekir Metro Durağı

Yeni Mahalle Metro Durağı

Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

Tekstilkent Metro Durağı

Yüzyıl Metro Durağı

Göztepe Metro Durağı

Mahmutbey Metro Durağı

METRO KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.

M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.