Kocaeli'de gururlandıran bayrak istek! 85 yaşındaki Hatice Fidan "Türk bayrağı" aşkını A Haber'e anlattı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Teksen köyünde vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 85 yaşındaki Hatice Fidan'ı ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını sordu. 25 yıl önce eşini kaybettiği için tek yaşayan Fidan ise tüm ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, ekiplerden evinin önünde dalgalandırmak için Türk bayrağı istedi. Ay yıldızlı bayrak kısa sürede getirildi ve yaşlı kadının tekbiriyle göğe çekildi. İşte tüm Türkiye'yi duygulandıran isteğin sahibi Hatice Fidan "Türk bayrağı" aşkını A Haber'e anlattı.

Kocaeli Büyüküşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kandıra ilçesinin Teksen Mahallesi'nde yaşayan Hatice Fidan'ı ziyaret eden ekipler, kendisine bir isteğinin olup olmadığını sorunca "Türk bayrağı" cevabını aldı.

Bu yanıt karşısında duygulu anlar yaşayan ekipler, bunun üzerine yaptıkları çalışmayla Hatice ninenin bahçesine dikilen demir direğe Türk bayrağını astı.

Kendi elleriyle bayrağı göndere çeken Fidan, "Beni bu bayrak altında öldür ya Rabbi. Sabah kalktığımda Türk bayrağının dibinde olacağım." dedi.