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Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Olgun Şahin hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Olgun Şahin hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden Olgun Şahin'in kullandığı 07 BUV 408 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta duran M.S.A. idaresindeki 34 YA 3354 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.S.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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