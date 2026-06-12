Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Olgun Şahin hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 10:29

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden Olgun Şahin'in kullandığı 07 BUV 408 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta duran M.S.A. idaresindeki 34 YA 3354 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.S.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.