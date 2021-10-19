Haberler Haber Videoları TEM Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı
19.10.2021 06:34 - Son Güncelleme: 19.10.2021 06:38
Ana Sayfa 02:17
İzmir'de FETÖ operasyonu: 158...
Ana Sayfa 01:27
Bursa’da takı töreninde ilginç...
Ana Sayfa 03:00
ABD'den F-35 açıklaması
Ana Sayfa 00:27
Bennu Gerede’den cesur...
Ana Sayfa 03:23
Tandıra gömülü halde cesetleri...
Ana Sayfa 00:35
Survivor Yasin Obuz estetik...
Ana Sayfa 01:48
TFF’den hakem açıklaması
Ana Sayfa 02:27
Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra...
Ana Sayfa 03:41
Barış Yarkadaş’ın skandal...
Ana Sayfa 00:23
Şoke eden kareler! Lut...
Ana Sayfa 02:05
Kimisi uğruna 'at gübresi'...
Ana Sayfa 00:53
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si...

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Videoları

Olay, saat 04.15 sıralarında TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde 34 AAZ 298 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 16 KIP 71 plakalı kamyonete arkadan çarptı.





BARİYERLERE ÇARPARAK TERS İSTİKAMETE DÖNDÜ


Çarpışma sonrası savrulan kamyonet yan yatarken hafif ticari araç bariyerlere çarparak ters istikamete döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bindirilerek hastaneye kaldırıldı.




İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA