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ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye ile istişareler yürütüyoruz

ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye ile istişareler yürütüyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

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Ned Price, günlük basın toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı "1 milyar 400 milyon doların" ödenmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklaması üzerine gelen soruları yanıtladı.

Önerilen silah satışlarını ve transferlerini, Kongre'ye tebliğ edilmeden ve onaylanmadan teyit etmeyeceğini söyleyen Price, "Türkiye'ye gelince, NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye) Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor." dedi.

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