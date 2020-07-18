Tecavüz skandalı ortaya çıkan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

18.07.2020 11:15

Son dakika haberi... HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Tuma Çelik: “Partimin zarar görmemesi HDP’den istifa etme kararını aldım.” dedi. HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada “HDP Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur…” ifadelerine yer verildi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

HDP'DEN TUMA ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA

HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise; HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Tuma Çelik hakkında derhal soruşturma başlattığı iddia edilerek, "Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur" denildi.

KARMA KOMİSYON, TUMA ÇELİK'İN DOSYASINI GÖRÜŞMEK İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un; 22 Temmuz Çarşamba günü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

TUMA ÇELİK, SABAH GAZETESİ'NİN MANŞET HABERİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Tuma Çelik; SABAH Gazetesi'nin "HDP'de kadına şiddetten sonra tecavüz skandalı" başlıklı manşet haberinin ardından açıklamada bulundu ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çelik'in, HDP Genel Merkezi'ne gönderdiği mektubunda şu iddialar yer aldı:

"Bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü.

Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikâyette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22 Temmuz 2020 tarihli toplantısının gündemine alındı.

Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için partim HDP'den istifa etme kararını aldım."

HDP: "TUMA ÇELİK'İN TÜM PARTİ VE MECLİS FAALİYETLERİNİ DONDURMUŞTUR"

HDP tarafından yapılan açıklamada; Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM'ye iletilen fezlekedeki iddialar Haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır.

Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir."



KENAN KIRAN/SABAH