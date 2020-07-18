Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılacak

18.07.2020 11:27

Son dakika haberi... Türkiye'nin Otomobili'nin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide inşaat çalışmaları, Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlayacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacak.

Saat 17.30'daki törende, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak.

Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.