TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugün açıkladığı Özgür Özel'in FETÖ ile işbirliğini kanıtlayan görüntüler...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe hazırlığı teşebbüsü olduğunu anımsattı. Şentop yaptığı açıklamalarda, 17 Aralık'tan 2 hafta önce, 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu aktardı. Özgür Özel ile ilgili de konuşan Şentop, "Hatta dün konuşan arkadaş Manisa'da, FETÖ'den ki FETÖ tabiri de kullanılıyor o zaman, 'FETÖ diye ifade edilen bir cemaat, hizmet hareketi.' diyor. 'Görevlilerini, mensuplarını ziyaret ettik.' diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar olan süreçte yoğun bir şekilde proje bazlı cürüm işleme konusunda iş birliği içerisinde olduklarına dair birçok husus var. Onun için bu konuları açmayalım. Bu konularda önemli olan bir terör örgütü ithamından sonra onunla iş birliği olma konusudur. Bunu yapanların da kimler olduğu mahkeme kararlarıyla da yakın çevrelerindeki kişilerin aldığı cezalarla da bu sabittir." dedi. İşte Şentop'un bahsettiği o görüntüler...